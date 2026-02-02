Sommarvikariat BMA-studenter till Klinisk Genetik och Genomik
2026-02-02
Är du nyfiken och har ett stort intresse för laborativt arbete, sällsynta sjukdomar, genetik och leukemidiagnostik? Då är du välkommen att söka ett sommarvikariat på Klinisk Genetik och genomik!Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Klinisk genetik och genomik är en medicinsk enhet som tillhör funktionen Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK).
Vi utreder patienter och tillhandahåller expertkunskap inom olika genetiska sjukdomsområden. Våra analyser är i utvecklingens framkant och bidrar till att fler patienter får en korrekt diagnos.
Som biomedicinsk analytiker vid Klinisk genetik och genomik är du en central och viktig roll i vårdkedjan där du kommer bidra med att utföra kliniska genetiska analyser. Detta innebär att du arbetar laborativt och i vissa fall även med högteknologisk utrustning för att säkerställa diagnoser av högsta kvalitet. Registrera inkommande prover i vårt laboratoriedatasystem, utföra laborativa uppgifter, handhavande av instrument samt extra uppgifter såsom uppackning av varor etc. Arbete kan förläggas både på vår provmottagning och i vårt laboratorium.
Vi söker nu sommarvikarier till ett flertal tjänster med placering i våra laboratorieenheter Cytogenomik, Molekylärgenetik och Prenatal Genetik.
Läs mer om oss: Jobba på Klinisk genetik och genomik
Vi söker dig som
Tar ansvar för din uppgift och självständigt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Bidrar till ett gott arbetsklimat. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker/Biomedicinsk analytikerstudent med inriktning laboratoriemedicin som minst har avslutat termin 4 till sommaren, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, nivå C1
Meriterande
Tidigare erfarenhet av laborativt arbete samt hantering av patientprover
För att vara aktuell för ett sommarvikariat hos oss behöver du kunna arbeta minst 8 veckor mellan juni-augusti, där vecka 25-32 är ett krav. En högre tillgänglighet ökar dina chanser för anställning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Verksamheten är förlagd i Solna. Vi kommer primärt att utföra fysiska intervjuer, men digitala intervjuer kan bli aktuella vid behov.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post via rekryteringssystemet. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
När du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
Se över dina filterinställningar för skräppost
Håll utkik i din skräppost
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
