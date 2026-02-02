Sommarvikariat Biomedicinsk analytikerstudenter till Centrallaboratorium
Är du student på biomedicinska analytiker programmet eller nyexaminerad och vill ha ett sommarjobb? Då har Klinisk Kemi, Centrallaboratorium på Karolinska ett viktigt, varierande och roligt sommarjobb med arbetsuppgifter som gör skillnad på riktigt! Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi är ett multidisciplinärt laboratorium där vi strävar efter att ge den bästa servicen. Vi utför högspecialiserade analyser och arbetet bedrivs med moderna tekniker.
Verksamheterna finns lokaliserad på sex akutsjukhus inom region Stockholm:
Dygnet runt verksamheterna (24Sju) är indelade i olika områden: kund/preanalys, allmän- och immunkemi, hematologi, koagulation övrig kemi samt mikrobiologi. På vissa av 24sju enheter förekommer även transfusionsmedicin samt provtagningscentral.
9fem verksamheterna är indelade i områdena: Kromatografi, DNA, Protein, HbA1c/Hb, immunokemi, koagulation.
Preanalytiska enheten är en multidisciplinär provmottagning som hanterar olika typer av prover. Arbetet utförs bland annat med hjälp av sorterings- och samarbetsrobotar.
Läs mera: Jobba på Klinisk kemi (karolinska.se)
Kontaktuppgifter
24Sju Norrtälje - Helena Stenling helena.stenling@regionstockholm.se
24Sju Danderyd - Jacqueline Akcan jacqueline.akcan@regionstockholm.se
24Sju Solna - Temesghen Tesfu temesghen.tesfu@regionstockholm.se
24Sju Södersjukhuset - Peter Karlsson peter.p.karlsson@regionstockholm.se
24Sju Huddinge - Maria Forsblom maria.forsblom@regionstockholm.se
24Sju Södertälje - Safora Farhadi Nia safora.farhadi-nia@regionstockholm.se
9Fem Solna - Marjan Shafaati Lambert marjan.shafaati-lambert@regionstockholm.se
9Fem Huddinge - Helén Dahl helen.dahl@regionstockholm.se
PE Solna - Ulrika Holmlund ulrika.holmlund@regionstockholm.se
PE Huddinge - Björn Garpefjord bjorn.garpefjord@regionstockholm.se
Vi söker dig som
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Arbetar strukturerat, noggrant och kvalitetssäkert
Är tillmötesgående i ditt bemötande och visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra
Har lätt för att samarbeta med andra, lyssnar och kommunicerar på ett bra sättKvalifikationerKvalifikationer
Biomedicinsk analytikerstudent som minst har avslutat termin 2 till sommaren 2026 eller annan högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer relevant
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, nivå C
Meriterande:
Erfarenhet av arbetet på ett kliniskt kemiskt laboratorium
För att vara aktuell för ett sommarvikariat hos oss på Klinisk kemi ser vi gärna att du arbetar minst 8 veckor, där veckorna 28-32 ingår. En högre tillgänglighet ökar dina chanser för anställning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
När du skickar in din ansökan har du möjlighet att önska verksamhet och arbetsort. Självklart vill vi ta hänsyn till dina önskemål i den mån det går, men observera att vi inte kan ge några garantier.
Vi kommer primärt att utföra digitala intervjuer på Teams, men även fysiska tillfällen kan bli aktuellt beroende på verksamhet.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post via rekryteringssystemet. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
När du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
Se över dina filterinställningar för skräppost
Håll utkik i din skräppost
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
