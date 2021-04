Sommarvikariat biblioteksassistenter 3 stycken - Lunds Universitet - Biblioteksassistentsjobb i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Avdelningen för Publik verksamhet på UB ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö samt hanterar lån.Avdelningen har två verksamhetsområden för dessa ändamål, Användarservice samt Cirkulation.2021-04-06Dina främsta arbetsuppgifter är:Pass i bibliotekets informationsdisk. I den servicen ingår informationssökning i bibliotekets kataloger, registrering av in- och utlån, teknisk support med utskrifter, kopiering och nätverk, samt användarsupport via telefon.Hantering av biblioteksmaterial. Här ingår arbetsuppgifter som flytt av bibliotekets fysiska samlingar, samt hämtning och uppsättning av material i bibliotekets magasin och depåer.Vi söker dig som har:- - minst 3-årig gymnasieexamen- - goda kunskaper i svenska i tal och skriftDet är meriterande om du har:- - erfarenhet av och kunskap om funktioner som finns på forskningsbibliotek- - tidigare erfarenhet av att ge service till användare- - kunskaper i andra språk än svenska, t.ex. engelska och tyska- - erfarenhet av bibliotekssystemet LUBcat- - B-körkort (i tjänsten ingår transporter med tjänstebil)Vi söker dig som är noggrann och kan jobba självständigt och strukturerat.Du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god kommunikativ förmåga.Det är viktigt att du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kan arbeta effektivt och prestigelöst.Du behöver vara van vid och uppskatta en kombination av både självständigt arbete och att arbeta i grupp.Arbetet innebär mycket manuell hantering av böcker vilket kan vara fysiskt krävande. På UB är magasinslokalerna till viss del gamla och det kan förekomma att materialet är dammigt.På vår depå kräver kompakthyllorna att man klättrar på höga stegar.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Tjänsten kommer sträcka sig från den 7 juni till och med den 14 augusti 2021.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2021-06-07 Visstidsanställning till 2021-08-14MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02