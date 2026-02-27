Sommarvikariat bibliotekarier, Väven läs
2026-02-27
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande, kulturliv av nationell betydelse. När en svensk stad skulle utses till Europas kulturhuvudstad 2014 föll valet på Umeå. Här finns bland annat ett operahus, fyra uppskattade museer, tongivande festivaler, en skulpturpark i världsklass, konstgallerier, en europeisk filmfestival och musik-, dans- och teatergrupper för alla åldrar.
Umeå Kultur driver stadsbiblioteket i kulturhuset Väven, tio närbibliotek och en biblioteksbuss, Kulturskolan och Kvinnohistoriskt museum.
Ett annat ansvarsområde är att stödja och stärka kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga, och att bedriva egen programverksamhet.
Umeås folkbibliotek ingår i Umeåregionens bibliotekssamarbete med gemensamt mediebestånd, lånesystem och webbplatsen minabibliotek.se.
Vi söker nu semestervikarier till Stadsbiblioteket och några av våra närbibliotek!
Som vikarierande bibliotekarie kommer du fram för allt att arbeta publikt, i informationsdisk och med allmänt förekommande arbetsuppgifter, exempelvis bokuppsättning, låntagarvägledning och referensarbete. I en av vikarietjänsterna ingår arbete under några dagar med Umeå Summer Zone vid Nydalasjön tillsammans med personal från bland annat Fritidsförvaltningen.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av biblioteksarbete.
Du har ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att skapa goda möten. Du trivs med att arbeta utåtriktat med fokus på hög servicegrad. Du tycker om att möta människor i alla åldrar. Du är bra på att samarbeta med andra och kan även arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsterna avser semestervikariat, deltid 75%. Start 2026-06-29 till och med 2026-08-16 (vecka 26-33). Längden på vikariaten varierar mellan tjänsterna. Inget bibliotek stänger senare än kl. 19:00 måndag-fredag. Stadsbiblioteket har lördagsöppet under sommaren.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet.
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig.
