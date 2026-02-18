Sommarvikariat, arenor för prövning
Arbetsmarknad och integrationsavdelningen ansvarar för integration av nyanlända, arbetsmarknadsfrågor, verksamheten för nationella minoriteter och utsatta EU-migranter inom Umeå kommun.
Vi hjälper till med vägledning, skapar möjligheter och bidrar till nya färdvägar för människor som behöver stöd för att komma in och vidare i samhälls- och arbetslivet. Som en del under arbetsmarknad och integrationsavdelningen finns arenor för prövning där vi tillhandahåller arbetsplatser för deltagare som erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering.
Vi söker nu dig som vill spendera din sommar med oss!
Arenor för prövning
Arenor för prövning arbetar utifrån två huvudsakliga uppdrag, arbetsprövning och återbruk. Detta innebär att arenor för prövning erbjuder platser för deltagare som är i behov av stöd för att komma vidare mot egen försörjning - och arbetsmomenten finns inom det återbruksarbete som sker. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sker i huvudsak i samverkan med Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Region Västerbotten och återbruksarbetet sker i samverkan med Vakin samt internt inom Umeå kommun.
Som hjärta i vår verksamhet finns Returbutiken/byggåterbruket. Med en total butiksyta på cirka 1 900 kvadratmeter är vi Norrlands största återbruksbutik. Våra lokaler är fyllda bland annat med kläder, möbler, cyklar, husgeråd, böcker, leksaker, film, musik, tavlor och en del byggnadsmaterial.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi behöver dig som självständigt och tillsammans med andra kan arbeta med flödet av återbruksvaror från återbrukshusen/ABC-ekonomisk förening till kund i returbutiken/byggåterbruket. Arbetsuppgifterna handlar om sortering, översyn/genomgång av begagnade varor samt prismärkning, exponering/försäljning av varorna i returbutiken/byggåterbruket. I arbetet ingår kundbemötande och bemanna vår kassa.
Utöver detta så kan även arbetsuppgifter som i övrigt förekommer i vår verksamhet bli aktuell, till exempel viss lokalvård eller köra mattransport.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll/helg, där du arbetar cirka varannan lördag.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieexamen samt goda kunskaper i det svenska och engelska språket. Vi ser gärna att du har B-körkort och erfarenhet av samarbete med andra, kundbemötande samt kassahantering - men detta är inga krav.
Som person är du professionell, flexibel och ansvarstagande. Du har god förmåga att strukturera och planera arbetet. Du är en person med hög servicekänsla och god samarbetsförmåga. Du är lagspelare - men arbetet kräver att du klarar av att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi ställer stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet - då du även kommer att arbeta i viss handledande funktion.
Vi vill uppmärksamma dig på att det i arbetet förekommer både tunga lyft samt repetitiva arbetsmoment.
Vi erbjuder dig ett viktigt arbete med bra samarbete och möjligheter till utveckling!
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Totalt nio (9) tjänster sommarvikariat, heltid, från och med 2026-06-08 till och med 2026-08-22.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
