Sommarvikariat Arbetsterapeut
Robertsfors kommun / Sjukgymnastjobb / Robertsfors Visa alla sjukgymnastjobb i Robertsfors
2026-02-13
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robertsfors kommun i Robertsfors
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/
Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide
Beskrivning av verksamheten
Hälso- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Ditt uppdrag
Du kommer att bedöma och behandla aktivitets- och funktionsförmågan hos patienter. Vanligt förkommande arbetsuppgifter är ADL bedömning/träning och förskrivning av hjälpmedel. Du ansvarar också för handledning, råd, stöd och information i enskilda patientärenden, övriga personalgrupper och anhöriga tillsammans med övriga teamet. Hos oss har du stora möjligheter att själv planera din arbetsdag. Du verkar för ett habiliterande och rehabiliterande arbetssätt som genomsyrar verksamheten med stark betoning på teamarbete. Tillsammans med teamet är du med och gör skillnad i vardagen på riktigt!
Din kompetens och erfarenhet
Du ska vara legitimerad arbetsterapeut.
Du har en god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
B-körkort för manuell växellåda krävs för att kunna göra hembesök i tjänsten.
Är det här du?
Som person är du strukturerad, du organiserar och planerar ditt arbete väl. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Utöver det är du utåtriktad och trygg i att prata inför andra personer. Det är lätt för dig att samarbeta med andra och hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du tar ansvar för dina uppgifter. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån rådande situation/omständigheter. Du ser möjligheterna i förändringar.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flextid.
Anställningen
Tidsbegränsad anställning 100%.
Lönespann
33 000 - 43 000 kr per månad.
Slutlig lön sätts individuellt utifrån utbildning, erfarenhet och en samlad bedömning av din kompetens.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Publiceringsdatum2026-02-13Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors kommun
(org.nr 212000-2551) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsenheten Kontakt
Lena Andersson 0934-14268 Jobbnummer
9742760