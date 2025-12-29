Sommarvikariat, Administratörer till Servicekontor i Fyrbodal
Polismyndigheten, Polisregion Väst / Receptionistjobb / Trollhättan Visa alla receptionistjobb i Trollhättan
2025-12-29
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Väst i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Stenungsund
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nu söker vi sommarvikarier till våra Servicekontor inom pass och reception till Fyrbodal.
Polisområde Fyrbodal är ett av fem polisområden i Polisregion Väst. Polisområde Fyrbodal sträcker sig över 17 kommuner och är indelat i tre lokalpolisområden: västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Tjänsteresor och arbete inom polisområdets orter kan förekomma vid verksamhetsbehov. Anställningen gäller för en tidsbegränsad period (maj/juni-augusti 2026) och du kommer genomföra en obligatorisk nationell intern utbildning på ca två veckor, där du måste bli godkänd och certifierad. Utbildningen kommer att ske när det finns tid och plats. Vid ansökningstillfället anger du själv vilka orter som du är intresserad av. Vi söker sommarvikarier till Stenungssund, Trollhättan, Strömstad och Åmål.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att ditt huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgift blir att arbeta som passhandläggare. Du kan också få arbeta med övriga arbetsuppgifter som är förekommande i en polisreception såsom ta emot och hjälpa besökare i receptionen, besvara telefonsamtal och mail, hantering av hittegods och anmälningsmottagning.
Arbetet som passhandläggare sker i direkt kontakt med besökare som uppsöker polisen för att ansöka om pass eller nationellt ID-kort, samt för att hämta ut resehandlingar. Som passhandläggare är du representant för myndigheten och handlägger i enlighet med gällande lagar och förordningar som t.ex. Passlagen, Passförordningen, Förordningen om nationellt ID-kort samt Förvaltningslagen.
Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första och enda kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje besökare ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt ärende. Du ska vara allmänheten behjälplig oavsett frågor. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• gymnasieexamen eller motsvarande, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• erfarenhet i närtid och sammanlagt under sex månader av att ha arbetat i serviceyrke där du mött dina kunder personligen t.ex. inom reception, butik, restaurang, eller inom vården
• god datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska
Det är meriterande om du även har:
• är polisstuderande alternativt juridikstuderande
• tidigare erfarenhet av att handlägga ansökan om pass och nationellt ID-kort inom Polismyndigheten
• tidigare erfarenhet av att arbeta inom polismyndigheten
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har viljan att ge god service till allmänheten. Du är flexibel, noggrann och har förmåga till att prioritera. Arbetstempot är ofta högt, vilket även ställer krav på stresstålighet. Du är en god företrädare för polisen, agerar rättssäkert och arbetar för att stärka myndighetens förtroende hos allmänheten. Då du kommer i kontakt med många besökare, så är det är viktigt att du är kommunikativ.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGTKontakt
Rekryterande chefer för respektive ort:
Stenungssund, Ken Axelsson, ken.axelsson@polisen.se
Trollhättan, Linda Åberg, linda.aberg@polisen.se
Åmål, Magnus Wallin, magnus.wallin@polisen.se
Strömstad, Daniel Lennartsson, daniel.lennartsson@polisen.se
och Ebba Haglund, ebba.haglund@polisen.se
HR-konsult:
Hanna Säreskog, hanna.sareskog@polisen.se
En förutsättning för att du ska kunna påbörja arbetet som passhandläggare är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska nationella internutbildningen som pågår under två veckor. Utbildningen sker i mån av tid och plats. Utbildningen är betald och du blir anställd ifrån utbildningsdagen. Du kommer att genomgå vår obligatoriska säkerhetskontroll för att bli säkerhetsklassad.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats. Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
En intermittent anställning kan komma att vara aktuellt efter sommarperioden.
Arbetsort: Stenungssund, Trollhättan, Strömstad, Åmål
Arbetstid: Heltid, dagtid. Kvällstjänstgöring förekommer.
Tillträde: Maj/juni, Utbildningarna sker i mån av tid och plats och i närtid till tjänstgöringsstart.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB657/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Väst Jobbnummer
9665323