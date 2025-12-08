Sommarvikariat Administratör
2025-12-08
Under perioden juni-augusti behöver vi din hjälp när vår ordinarie personal går på semester. Vi söker därför en person som kan stötta upp i verksamheten under sommarperioden.
Arbetet innebär att du ansvarar för ett område under ständig förändring som ställer höga krav på skyddsmedvetenhet och säkerhet.
Då vår verksamhet bedrivs på gruvområdet i Kaunisvaara är du stationerad på plats där.
Arbetsuppgifter
Som administratör hos Kaunis Iron har du ett brett arbetsfält med stimulerande arbetsuppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår att administrera inpassering och säkerhetsutbildning via SSG för gruvmedarbetare och underentreprenörer. Du ansvarar för infomail, allmänna utskick och fysisk posthantering, samt är kontaktperson till ett antal underleverantörer. Utöver detta tillkommer en variation av uppgifter kopplade till administration. I rollen ingår många kontaktytor internt och externt via såväl besök, telefon som e-post.
Utbildning och kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med någon form av administrativ inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av och förmåga att hantera Microsoft Office program är tillsammans med B-körkort för manuell växellåda ett krav. Har du erfarenhet av arbete inom industrisektorn och vet att du trivs i den miljön är det en fördel.
Språkkunskaper: Arbetsuppgifterna kräver att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Har du kunskaper i finska eller meänkieli är det meriterande.Publiceringsdatum2025-12-08Dina personliga egenskaper
Rollen kräver att du är noggrann och handlingskraftig. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar, planerar samt driver dina processer vidare på ett effektivt sätt med en hög kvalité. Du är kommunikativ, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du tycker om att ha kontakt med människor och har en god känsla för service.
Arbetstider
Heltid, dagtid.Tillträde
Enlig överenskommelse.Ersättning
Enligt Tjänstemannaavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Anställningsvillkor
Vikariat under ordinarie personals semester.
Vi vill verka för en jämställd arbetsplats där man ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Mera information om oss hittar du på www.kaunisiron.se.
Om du har frågor som rör arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekrytering@kaunisiron.se
så kommer dina frågor att besvaras löpande.
Rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll komma att genomföras.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Kaunis Iron AB
(org.nr 559003-4103) Tillgång till bil
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Head of Communication & Executive Assistant
Therese Utterström therese.utterstrom@kaunisiron.se 0702577820
9632546