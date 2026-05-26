Sommarvikariat 90% tjänst till vår kund i Falköping!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skara Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skara
2026-05-26
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-05-26Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lugn, tålmodig, lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos manlig kund i Falköping i dryga 70-års åldern
har mycket har goda erfarenheter av omvårdnad
har mycket god fysik och kan genomföra förflyttningar
har lätt för att samarbeta, är lugn, tålmodig och med ett stort ansvarstagande
bil o körkort för att ta sig till arbetsplatsen
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete/utbildning med vårderfarenhet,
har erfarenhet av alternativ kommunikation
rökfri
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "sommarvikariat" 90% tjänst mellan perioden 22/6 - 2/8 men vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion/timmisjobb redan nu.
Varierade arbetstider dag, kväll och helg. Arbetspassen är mellan kl : 7-20 med 1 tim rast, 8.30-20.30 vissa kvällar till kl 22. Dubbelassistans förekommer.
Lön enligt kollektivavtal, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Annika Kroon, annika.kroon@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7432295-2017208". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
532 32 (visa karta
)
532 32 SKARA Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9927644