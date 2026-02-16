Sommarvikariat - Boendestödjare på Gruppbostad LSS
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Vi söker nu sommarvikarier till två gruppbostäder i Nässjö. På gruppbostäderna bor personer från 18 år som omfattas av LSS personkrets 1, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.Om tjänsten
Vi söker nu sommarvikarier till våra verksamhet. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Anställningsvillkor
Arbetstiderna är varierande dag, kväll och helg, sovande jour eller vakennatt.
Sommarvikariaten sträcker sig under vecka 25-32 med möjlighet till fortsatt timanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Meriterande om du har:
Erfarenhet från liknande verksamhet
Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller beteendevetare
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
Vi erbjuder:
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7238558-1845197". Omfattning
