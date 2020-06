Sommarvikariat - Barnmorska - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2020-06-11Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vill du starta din karriär som barnmorska på ett av norra Europas största sjukhus? Hos oss är du med och skapar framtidens sjukvård tillsammans med patienterna.Vi vill ta del av din kompetens och ge dig möjlighet att utvecklas som barnmorska.Vi söker sommarvikarierande barnmorskor till Kvinnosjukvården. Som barnmorska inom Obstetrik kan du arbeta på vår förlossning, BB och/eller inom vår öppenvårdsenhet - antenatalenheten. Till antenatalenheten hör vår obstetriska mottagning där vi handlägger akuta tillstånd hos gravida och nyförlösta, vi bedriver även specialmödravård. Vi har också en verksamhet för fosterdiagnostik som innefattar ultraljud och fostervattenprov, verksamheten utgör dessutom en av Sveriges största ultraljudsmottagningar.Som barnmorska inom Obstetrik arbetar du i en tempofylld och lärorik miljö där du leder och ansvarar för arbetet under förlossningen, liksom för vården av mor och barn under BB-tiden. På vår antenatalenhet arbetar du med omvårdnad, undersökning och behandling av gravida och förlösta patienter. Du arbetar i team med undersköterskor, obstetriker och sektionsledare.Hos oss står ett gott patientbemötande alltid i fokus! Därför fokuserar vi på att du som barnmorska, tillsammans med ditt team kan arbeta patientnära.Vi söker digVi söker barnmorskor som är strukturerade, tar egna initiativ och är skickliga på att organisera sitt arbete. Du kan ta en ledande roll när situationen kräver det och är duktig på att kommunicera i mötet med patienter och anhöriga. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare har goda språkkunskaper och god förmåga att kommunicera på svenska.Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering vissa timmar på natten som innebär att nattjänstgöring 32 t/v ger heltidslön samt dubbel Ob-ersättning under timmarna 22:00 - 06:00.Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt.Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi är nyfikna på dig!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.2020-06-11Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2020-08-31Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-06-21VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5260857