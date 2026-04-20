Sommarvikare till dygnspass samt dagspass
2026-04-20
Om dig
För vår kunds räkning i Simrisham söker en personlig assistent till en man som behöver stöd i vardagen. Vi söker dig som har livserfarenhet och som är ödmjuk. Om du även har ett intresse för havet och segling, odling eller bilar så är det ett plus.
Körkort och bil är ett krav. Det är även viktigt att du inte är allergisk mot katt då det finns en katt i hemmet.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa mannen med personlig omvårdnad och andra vardagliga sysslor. Det är viktigt att du är ansvarsfull och har ett gott bemötande gentemot människor.
Arbetstiderna är dygnspass, samt dagspass.
Vi söker just nu dig som kan hoppa in vid behov samt som sommarvikare för dygnspass samt dagpass.
Om du tror att du är rätt person för detta jobb så är du välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
123 45 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Jennie Thomassen jennie@monumentassistans.se +46760298195 Jobbnummer
9863329