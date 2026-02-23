Sommaruppdrag till återvinningscentral i Norrtälje
2026-02-23
Letar du efter ett sommaruppdrag på en meningsfull arbetsplats där du kan bidra till en mer hållbar framtid? Vi söker nu 10 engagerade servicemedarbetare för säsongsarbete till återvinningscentraler i Norrtälje. Sök tjänsten redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu sommarpersonal till vår kund i Norrtälje. Detta är en heltidstjänst (100%) som startar den 30 mars och pågår till den 30 september. Arbetstiderna är vardagar kl 9-18 och arbete ungefär varannan helg. Placering på en av tre Återvinningscentraler i Norrtälje; Görla (nära Norrtälje stad), Salmunge (nära Rimbo) och Häverö (nära Hallstavik). Man kommer främst vara schemalagd på en och samma anläggning, men det kan förekomma arbete på flera. Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter på en återvinningscentral med vägledning och hjälp med invånarnas avfall.
Ta emot och guida våra kunder i hur de bäst sorterar sitt avfall
Säkerställa att sorteringen sker enligt gällande riktlinjer och lagar
Ge information och svara på frågor om de olika avfallskategorierna
God kommunikationsförmåga och serviceinriktad Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Gymnasieexamen
Grundläggande datorkunskaper
Som person bör du vara serviceinriktad, trevlig, noggrann och ha en god förmåga att kommunicera med människor. Dagligen möter vi alla sorters människor och vägleder dem i hur man sorterar sitt avfall på bästa sätt. Du kommer att arbeta i ett team och bör därför också vara en bra lagspelare som trivs i en dynamisk miljö utomhus.
Meriterande
Arbetet kommer inte i första hand att innebära maskinkörning eller att man ska ha vidareutbildning inom farligt avfall. Det är dock meriterande om man har maskinkort och erfarenhet av hantering av farligt avfall, men inget krav. Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 15 mars.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
