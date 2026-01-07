Sommaruppdrag sjuksköterska, Halmstad kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad
2026-01-07


Sommaruppdrag sjuksköterska, Halmstad kommun

Vill du kombinera ett meningsfullt uppdrag med sommarkänsla nära hav och natur? Nu söker Halmstad kommun legitimerade sjuksköterskor för ett sommaruppdrag under perioden 22 juni - 16 augusti.

Du får ett varierande och utvecklande arbete inom kommunal hälso- och sjukvård med uppdrag inom:

Ordinärt boende

Särskilt boende

Korttidsboende

Hos oss möter du patienter i olika livssituationer och arbetar nära engagerade kollegor i tvärprofessionella team. Arbetet ger stor frihet under ansvar och möjlighet att verkligen göra skillnad varje dag.

Vi söker dig som:

Är legitimerad sjuksköterska

Är trygg, ansvarstagande och flexibel

Har ett gott bemötande och trivs med självständigt arbete

Erfarenhet av kommunal vård är meriterande men inget krav.

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

2026-01-07

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-02-28. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9671169

