Sommarungdom till Region Sörmland
2026-01-30
Region Sörmland
Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos en av länets största arbetsgivare? Nu söker vi dig som bor och går i gymnasiet i Sörmland (årskurs 2).Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Med drygt 8000 medarbetare är Region Sörmland en av länets största arbetsgivare med jobb inom hälso- och sjukvård, kultur, IT, utbildning, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans bidrar vi till att ge länets invånare en god vård, bra service, tillgång till utbildningsmöjligheter, hållbar regional utveckling och kulturupplevelser.
Att utbilda sig till ett jobb som finns inom Region Sörmland ger goda framtidsutsikter både när det gäller anställning och utvecklings- och karriärmöjligheter.
Som sommarungdom får du en chans att prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du får en inblick i vår vardag, värdefull arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter för framtiden.
Vill du vet mer om våra yrken Möt våra medarbetare - Region Sörmland (https://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/mot-vara-medarbetare/)Arbetsuppgifter
Under din sommarpraktik kommer du få möjlighet att arbeta inom något av våra verksamhetsområden och hjälpa till med enklare arbetsuppgifter.
Exempel på arbetsområden:
Omvårdnadsarbete
Du kan få arbeta på en vårdavdelning och hjälpa till men enklare omvårdnadsuppgifter, servera måltider eller fylla på förråd.
Administrativt arbete
Du kan få hjälpa till med exempelvis arkivering, uppdatera information i system eller jobba med kommunikation.
Servicearbete
Du kan hjälpa till att laga mat i något av våra kök, arbeta på lokalvården eller inom exempelvis fastighetsservice.
I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom.
Din kompetens
Du går ut gymnasiet årskurs 2 till sommaren och har inte tidigare haft sommarpraktik inom Region Sörmland.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar bra tillsammans med andra.
Du ska kunna arbeta under fyra sammanhängande veckor.
Anställning och information
Du får en visstidsanställning under fyra sammanhängande veckor, 6 timmar om dagen (30 timmar i veckan).
Varierade arbetstider kan förekomma inom olika verksamheter.
Sommarjobben förläggs huvudsakligen i två perioder:
Period 1, vecka 25 - 28 (15 juni - 10 juli).
Period 2, vecka 29 - 32 (13 juli - 7 augusti).
Du kan endast få placering under en period. Lönen exklusive semesterersättning är 120 kr/timmen.
Urval
För att få en så bred representation och en så rättvis fördelning som möjligt sker första urvalet genom lottning. Den som blir lottad kommer att få kallelse till intervju per e-post eller telefon.
Information om tjänsten lämnas av
Administratör Susanne Morberg, 070-231 78 37.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Eftersom det är arbete inom hälso- och sjukvård kan det förekomma vaccination- och infektions kontroll.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-03-20.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
