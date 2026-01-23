Sommartjänst för erfaren Sjuksköterska
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-01-23
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som Sjuksköterska hos oss i sommar får du en betydelsefull roll där du möter patienter inom både särskilda och ordinära boenden samt inom funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin. Du kliver in som en trygg ersättare eller uppskattad förstärkning i verksamheter där ditt kunnande verkligen gör skillnad.
Som Sjuksköterska under sommaren i Ystads kommun kommer du att:
* Ansvara för omvårdnad och medicinska insatser för patienter på särskilda och ordinära boenden, samt inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin.
* Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att ge högkvalitativ vård och omsorg.
* Bedöma patienters hälsotillstånd, dokumentera vårdplaner och följa upp behandlingsinsatser.
* Ge stöd och vägledning till vårdpersonal och bidra med din erfarenhet och kompetens.
* Delta i planering och genomförande av aktiviteter som främjar patients välbefinnande och livskvalitet.
* Säkerställa patientsäkerhet och följa gällande rutiner och riktlinjer.
* Bidra till en positiv arbetsmiljö genom engagemang, flexibilitet och ett empatiskt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken på nya arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett genuint intresse för människor och möter varje individ utifrån deras behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och värdesätter samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper. Struktur och planering ligger dig varmt om hjärtat, och du kan prioritera arbetsuppgifter utifrån individens behov.
Den vi letar efter;
* Är legitimerad Sjuksköterska.
* Har några års erfarenhet inom hälso- och sjukvård.
* Har B-körtkort
* Är trygg i sin yrkesroll, flexibel och lösningsorienterad.
* Har ett genuint engagemang för personcentrerad vård.
* Trivs i en roll där man får variera arbetsplatser och uppdrag.
Vi erbjuder;
* Möjlighet att göra en viktig insats inom vården under sommaren.
* Ett professionellt och stöttande team där erfarenhet och engagemang uppskattas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att bifoga din legitimation från Socialstyrelsen.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9700125