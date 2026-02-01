Sommarskola för tandhygieniststuderande 2026
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-02-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du få erfarenhet av ditt kommande yrke?
Sommarskolan i Folktandvården Västra Götaland erbjuder dig som läser till tandhygienist en möjlighet att få en god inblick i den vardagliga verksamheten på våra kliniker.
Sommarskolan pågår under fyra veckor och ger erfarenheter och kunskaper som ska komplettera tandhygieniststudierna.
Upplägg under sommarskolan
Varje student i sommarskolan får en mentor på kliniken som introducerar dem. Den som är redo att träna på enklare kliniska moment, får också en av klinikens tandhygienist som handledare. Som student i sommarskolan får du ytterligare kunskaper om tandvård och räknas inte som en resurs i det dagliga arbetet.
Innehåll i sommarskolan för studenter på termin 1-3
Inblick i klinikens olika funktioner
Assistera tandläkare, tandhygienist och tandsköterska
Inblick i sterilarbete
Inblick i receptionsarbete
Delta i arbetsplatsträffar och terapiplaneringsmöten
Praktiskt arbete anpassat efter studentens kunskaper från respektive tandhygienistutbildning
Innehåll i sommarskolan för studenter på termin 4-5
Praktiskt arbete anpassat efter studenten kunskaper från respektive tandhygienistutbildning.
Assistera tandläkare eller tandhygienist
Delta i arbetsplatsträffar och terapiplaneringsmöten
Inblick i klinikens olika funktioner
Delta i profylaktiskt arbete
Prova enklare kliniska uppgifter under handledarens ansvar
Nedanstående kliniker vill ta emot tandhygieniststudenter i sommarskolan:
FTV Åmål
FTV Mellerud
FTV Dalaberg, Uddevalla
FTV Älvängen
FTV Bengtsfors
FTV Lilla Edet
FTV Rörstrand, Lidköping
FTV Falköping-Stenstorp
FTV Lysekil
FTV Uddevalla City-Ljungskile
FTV Sylte, Trollhättan
FTV Skultorp, Skövde
FTV Strömstad
FTV Vara-Grästorp
FTV Vänersborg
FTV Tanumshede-Hamburgsund
Ange ditt önskemål om klinik genom att prioritera de tre kliniker som du är mest intresserad av i din ansökan. Då det är svårt att hitta boende på vissa orter får du gärna skriva i ditt personliga brev om du redan har boende, för att det praktiskt ska fungera. Antalet platser i sommarskolan är begränsat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-02-01Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Hanna Henriksson, HR-konsult hanna.carlen@vgregion.se Jobbnummer
9715801