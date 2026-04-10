Sommarpersonal till Receptionen- Waterfront Cabins i Göteborg

Waterfront No 1 Cabins AB / Receptionistjobb / Göteborg
2026-04-10


Visa alla receptionistjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Waterfront No 1 Cabins AB i Göteborg

Vill du ha ett sommarjobb där du möter människor, arbetar bara minuter från centrala Göteborg och spelar en viktig roll i gästernas upplevelse? Vi söker nu sommarreceptionister till vårt Front Office-team.

Publiceringsdatum
2026-04-10

Om tjänsten
Som receptionist är du gästens första kontakt. Du arbetar med in- och utcheckningar, gästservice, bokningar, merförsäljning och löpande administration. Tempot varierar och ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
Gillar att möta människor och ge god service
Är positiv, noggrann och lösningsorienterad
Har god telefon- och datorvana och bemöter gäster professionellt på både svenska och engelska

Anställning & arbetstid
Säsongsanställning under perioden maj-augusti
Ingen ledighet kan beviljas under perioden
Varannan helg samt kvällspass ingår
Onboarding startar omgående, och vi ser gärna att du kan börja arbeta extra redan innan sommaren

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till sanja.buco@waterfrontcabins.se, märk ansökan Sommarpersonal Reception.
Frågor? Kontakta sanja.buco@waterfrontcabins.se
Välkommen till Waterfront Cabins - modernt boende vid vattnet i hjärtat av Göteborg.org.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sanja.buco@waterfrontcabins.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Waterfront No 1 Cabins AB (org.nr 559129-1256)
Kvillepiren 12 (visa karta)
417 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Waterfront no.1 Cabins AB

Kontakt
HR-chef
Mathilda Dicksson
mathilda@svh.se

Jobbnummer
9848549

Prenumerera på jobb från Waterfront No 1 Cabins AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Waterfront No 1 Cabins AB: