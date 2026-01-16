Sommarpersonal till Kastellets Krog - Aspö, Karlskrona
Vill du jobba på en av Karlskronas absolut häftigaste sommararbetsplatser?
Kastellets Krog söker nu sommarpersonal till säsongen 2026!
Hos oss jobbar du mitt i havet, på ett historiskt fort, med utsikt över skärgården, fulla uteserveringar, företagsevent, större evenemang, konserter och ett härligt tempo hela sommaren.
Vi söker dig som vill vara med i den dagliga driften och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster.
Vi söker bland annat:
Servispersonal
Bartenders
Kökspersonal
Runner/disk
Arbetet innebär:
Daglig drift av restaurang och bar
Service till lunch- och middagsgäster
Företagsevent, bröllop och privata tillställningar
Större evenemang och konserter
Högt tempo, glädje och lagarbete
Vi söker dig som:
Har ett glatt humör och gillar att jobba med människor
Är ansvarstagande och gillar struktur
Trivs i ett högt tempo
Är flexibel och kan jobba både vardagar och helger
Har service i blodet
Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning är viktigast. Vi bygger ett gott gäng där alla hjälps åt.
Säsong:
Maj: öppet helger
Från 1 juni till och med augusti: öppet alla dagar i veckan
Arbetstider:
Varierande arbetstider dag, kväll och helg
Vi erbjuder:
En unik sommararbetsplats
Ett härligt team
Roligt, fartfyllt och utvecklande arbete
Minnen för livet
Plats:
Kastellets Krog, Aspö - Karlskrona
Låter detta som något för dig?
Välkommen till en sommar utöver det vanliga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: tobbe@estej.se Omfattning
