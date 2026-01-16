Sommarpersonal till Kastellets Krog - Aspö, Karlskrona

Castej AB / Servitörsjobb / Karlskrona
2026-01-16


Vill du jobba på en av Karlskronas absolut häftigaste sommararbetsplatser?
Kastellets Krog söker nu sommarpersonal till säsongen 2026!
Hos oss jobbar du mitt i havet, på ett historiskt fort, med utsikt över skärgården, fulla uteserveringar, företagsevent, större evenemang, konserter och ett härligt tempo hela sommaren.
Vi söker dig som vill vara med i den dagliga driften och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster.
Vi söker bland annat:
Servispersonal

Bartenders

Kökspersonal

Runner/disk

Arbetet innebär:
Daglig drift av restaurang och bar

Service till lunch- och middagsgäster

Företagsevent, bröllop och privata tillställningar

Större evenemang och konserter

Högt tempo, glädje och lagarbete

Vi söker dig som:
Har ett glatt humör och gillar att jobba med människor

Är ansvarstagande och gillar struktur

Trivs i ett högt tempo

Är flexibel och kan jobba både vardagar och helger

Har service i blodet

Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning är viktigast. Vi bygger ett gott gäng där alla hjälps åt.
Säsong:
Maj: öppet helger

Från 1 juni till och med augusti: öppet alla dagar i veckan

Arbetstider:
Varierande arbetstider dag, kväll och helg

Vi erbjuder:
En unik sommararbetsplats

Ett härligt team

Roligt, fartfyllt och utvecklande arbete

Minnen för livet

Plats:
Kastellets Krog, Aspö - Karlskrona
Låter detta som något för dig?
Välkommen till en sommar utöver det vanliga!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: tobbe@estej.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Castej AB (org.nr 559511-0361)
Kastellvägen 15 (visa karta)
373 64  DROTTNINGSKÄR

Arbetsplats
Kastellets Krog

Kontakt
Torbjörn Jonsson
tobbe@estej.se
0708134345

Jobbnummer
9689921

