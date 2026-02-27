Sommarpersonal till Individ Nordby
Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-02-27
Individ är en högprofilerad klädesbutik belägen på Nordby Köpcenter i Strömstads Kommun. Individ etablerades 2004 och jobbar med starka varumärken som J. Lindeberg, Les Deux, Morris, Replay & Ugg Australia.
Du har ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningsam. Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang.
Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb individ".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompaniet Strömstad AB
(org.nr 556632-1260)
452 31 STRÖMSTAD Kontakt
Jon Ingvoldstad jobb@individprestige.se +46708891534 Jobbnummer
