Sommarpersonal till Återvinningscentralerna inom Dala Vatten och Avfall
2026-01-21
Dala Vatten och Avfall har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten och avlopps- och avfallsverksamheterna i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Huvudkontoret ligger i Leksand.
Mycket av det arbete vi utför varken syns eller hörs, men det skulle omedelbart märkas om det upphörde. Genom planering, analys och utveckling levererar vi den kritiska infrastruktur som är grundförutsättningen för att vi ska kunna bo och leva i våra kommuner. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder har tillgång till rent vatten och miljöriktig avlopps-och avfallshantering.
Vårt uppdrag är också att skapa förutsättningar för våra kunder att göra mer hållbara val. Vi förvaltar våra verksamheter med kunden i fokus och med hjärta för miljön och den hållbara utvecklingen för våra samhällen. Vårt mål är att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i alla vatten-, avfalls-och avloppsfrågor. Ett av uppdragen som avfallsverksamheten har är att driva kommunernas återvinningscentraler. Under sommaren har vi full fart på våra anläggningar och behöver därför öka personalstyrkan. Vi söker nu sommarpersonal till våra återvinningscentraler inom alla fyra kommuner. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på våra återvinningscentraler har du en viktig roll i mötet med våra kunder. Du hjälper besökare på plats, svarar på frågor och guidar dem till rätt sortering av avfall. Arbetet är socialt, serviceinriktat och kundnära.
För att skapa en trygg, säker och trivsam miljö ansvarar du tillsammans med kollegor för att hålla återvinningscentralen ren och välorganiserad. I arbetet ingår att hantera och flytta containrar, burar och kärl med hjälp av lastmaskin eller truck.
Våra återvinningscentraler är utrustade med anytime-lösningar, vilket innebär att kunder även kan besöka anläggningen under obemannade tider. Det ställer krav på ordning, säkerhet och tydlig information, där du som medarbetare bidrar till att anläggningen fungerar även när den inte är bemannad.
Arbetet innefattar även viss administration och datahantering i våra IT-system.
Tunga lyft och fysiskt arbete förekommer.Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• Trivs med ett varierat arbete, till stor del utomhus
• Är stresstålig och kan hantera många kundkontakter samtidigt
• Arbetar strukturerat och tar ansvar för säkerhet och ordning
• Har god förmåga att självständigt se behov och ta initiativ i arbetetErfarenhet och utbildning
För tjänsten krävs:
• B-körkort
• Grundläggande datakunskaper
• Erfarenhet av kundbemötande
Meriterande:
• Lastmaskinskörkort (godshantering)
• Truckkort B1Om tjänsten
Vi söker medarbetare för både heltid- och deltidstjänster. Vi utgår från att du kan arbeta hela sommaren om inget annat anges. I din ansökan vill vi att du anger vilken omfattning du är intresserad av samt om du har möjlighet att börja arbeta redan före sommaren.
Tjänsterna är placerade på, eller kan innebära arbete vid, alla våra återvinningscentraler i våra fyra kommuner. Placering och schemaläggning utgår i första hand från var du bor, men du behöver vara beredd på att arbeta vid olika återvinningscentraler vid behov.
Arbetstiderna kan variera.
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Tim- eller månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dala Vatten och Avfall Kontakt
Driftchef ÅVC
Joakim Fernström joakim.fernstrom@dvaab.se 0247-449 51 Jobbnummer
