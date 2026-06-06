Sommarpersonal O.Enderlein Sydkoster

Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-06-06


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Sommarbutik med märkeskläder belägen vid Pensionat Ekenäs Sydkoster.
Vi söker butiksmedarbetare till ett roligt klädeskoncept på Sveriges finaste Ö, Sydkoster.
Vi säljer varumärken som Ralph Lauren, Sail Racing och Amndsen Sports.
Du skall ha ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningssam.

Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: jobb@individprestige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar Koster".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kompaniet Strömstad AB (org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta)
452 31  STRÖMSTAD

Arbetsplats
Kompaniet Strömstad AB

Kontakt
Jon Ingvoldstad
jobb@individprestige.se
+46708891534

Jobbnummer
9951087

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