Sommarpersonal klädbutiken O.Enderlein Strömstad
Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-02-27
Klädbutiken O.Enderlein är belägen centralt i Strömstad centrum och säljer varumärken som Polo Ralph Lauren, Morris, Amundsen och Neo Noir.
Vi söker sommarpersonal för sommar 2025.
Du skall ha ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunderförtjänar en hög servicegrad. Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningssam.
Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butik Strömstad city". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kompaniet Strömstad AB
(org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Kontakt
Jon Ingvoldstad jobb@individprestige.se +46708891534 Jobbnummer
9769205