Sommarpersonal klädbutiken O.Enderlein Strömstad

Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-02-27


Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Munkedal, Bengtsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kompaniet Strömstad AB i Strömstad, Tanum, Karlstad eller i hela Sverige

Klädbutiken O.Enderlein är belägen centralt i Strömstad centrum och säljer varumärken som Polo Ralph Lauren, Morris, Amundsen och Neo Noir.
Vi söker sommarpersonal för sommar 2025.
Du skall ha ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunderförtjänar en hög servicegrad. Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningssam.

Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butik Strömstad city".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kompaniet Strömstad AB (org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta)
452 31  STRÖMSTAD

Kontakt
Jon Ingvoldstad
jobb@individprestige.se
+46708891534

Jobbnummer
9769205

Prenumerera på jobb från Kompaniet Strömstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kompaniet Strömstad AB: