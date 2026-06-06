Sommarpersonal Individ Prestige Gästhamnen

Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-06-06


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Individ Prestige Gästhamnen är en livsstilsbutik belägen på Torskholmen i Strömstads gästhamn. Vi säljer kläder och interiör från varumärken som Polo Ralph Lauren, Amundsen, Sail Racing, Morris och Artwood.

Du skall ha ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningssam. Vi söker dig som är drivande och ambitiös med stor vilja och stort engagemang.

Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: jobb@individprestige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarpersonal ik bryggan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kompaniet Strömstad AB (org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta)
452 31  STRÖMSTAD

Arbetsplats
Kompaniet Strömstad AB

Kontakt
Jon Ingvoldstad
jobb@individprestige.se
+46708891534

Jobbnummer
9951084

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