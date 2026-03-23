Sommarnotarier till Kammarrätten i Sundsvall
2026-03-23
Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den fyraåriga domarutbildningen. Kammarrätten utför även administrativa uppgifter åt Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.
Kammarrätten har ungefär 50 medarbetare. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning, ett målkansli och en administrativ enhet. Den administrativa enheten är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.
Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.
I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Sundsvall har goda kommunikationer med Stockholm. Stora möjligheter att utöva friluftsaktiviteter.
Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbetet? Välkommen att söka sommarnotarietjänstgöring vid Kammarrätten i Sundsvall.
Arbetet innebär
I arbetet som sommarnotarie ingår att delta i handläggningen av olika måltyper, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar och föredra mål inför kammarrättens domare. Arbetet är utvecklande och ger en värdefull inblick i vilka måltyper som förekommer vid en förvaltningsdomstol.
Kvalifikationskrav
För att komma i fråga för anställningen ska du studera på juristprogrammet. Vårterminen innan sommaren 2026 ska vara minst din sjätte termin men du ska inte ha avslutat din utbildning före sommaren. Du ska ha läst processrätt och förvaltningsrätt och ha goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt vara noggrann och ha en god samarbetsförmåga.
Av lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att föredragande i kammarrätt ska vara svensk medborgare.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker två sommarnotarier för tidsbegränsad anställning under veckorna 29-34. För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver betygsutdrag bifogas tillsammans med CV och personligt brev.
Intervjuer tillämpas inte för denna korta anställning utan stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev, dina meriter och hur du motiverar ditt intresse för att arbeta som sommarnotarie vid vår domstol.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kontaktuppgifter för detta jobb
Kammarrättsfiskalen Olivia Persson 060-18 66 34
HR-specialisten Jenny Fahlén, 060-18 66 21
Facklig företrädaren Martin Hamrin, 060-18 66 17Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Ersättning
