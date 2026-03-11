Sommarnotarier till Hovrätten Nedre Norrland
Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätterna i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.
Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 55 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet som är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också tre vice ordförande, tio hovrättsråd, cirka sex tf. assessorer, åtta fiskaler, nio domstols-handläggare och två registratorer.
I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall.
Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbetet?
Funderar du kanske på en framtid inom rättsväsendet? Välkommen att söka sommarnotarietjänstgöring vid Hovrätten för Nedre Norrland.
Arbetet innebär
I arbetet som sommarnotarie ingår bland annat att delta i beredningen av mål och ärenden, delta i förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Kriterierna för att söka tjänst som sommarnotarie är att du är godkänd minst till och med termin sex på juristprogrammet. Du ska ha genomfört processrätt samt straff- och civilrätt i juristprogrammet. Du ska ha minst en termin kvar av juristprogrammet efter anställningsperioden.
Du har goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen liksom goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, analytisk förmåga, god samarbetsförmåga samt att kunna organisera och planera ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och hur du motiverar ditt intresse för att arbeta som sommarnotarie vid vår domstol. Efter urval kommer kortare telefonintervjuer att hållas. Eftersom vi vill ge så många som möjligt inblick i domstolens verksamhet, kommer vi i första hand att prioritera sökande som inte har tidigare erfarenhet från liknande arbete på domstol.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06Övrig information
Vi söker två sommarnotarier för tidsbegränsad anställning under perioderna v 26-31 respektive 28-33. För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver betygsutdrag bifogas tillsammans med CV och personligt brev.
