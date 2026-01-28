Sommarjobbets vackraste utsikt. Servitris/kallskänk i Sankt Anna

Skärgårdsbyn AB / Servitörsjobb / Söderköping
2026-01-28


Båthusets Bistro, ligger i Mons Skärgårdsby i Sankt Anna skärgård och har öppet juni-augusti, men även helger i maj och september, vi tar emot grupp och konferensbokningar året runt.
På området finns det 53 hus och 20 hotellrum, lanthandel, relaxavdelning mm
Här på Båthuset serveras det bra bistromat i en unik miljö, samt kaffebröd & drycker.
På denna arbetsplats får man jobba med alla delar- servering/kassa/kök/bar och viss del reception.
Vi söker dig som vill ha sommarjobbets vackraste utsikt.
Har du erfarenhet från servering/kassa/kallskänka är det ett stort plus. Du bör vara stresstålig, flexibel & serviceminded.
Du kommer att servera gäster, tillaga enklare rätter & fikabröd
Du kommer även att viss del ha receptionstjänst för båthamnsgäster, stuggäster mm
Servering vid bröllop och konferenser etc. ingår i tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: petra@skargardsbyn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Båthusets bistro".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skärgårdsbyn AB (org.nr 556915-8560)
Mons Camping & Stugor Lagnö (visa karta)
614 98  SANKT ANNA

Arbetsplats
Mons Skärgårdskrog AB

Kontakt
Petra Johansson
petra@skargardsbyn.se
0121-51133

Jobbnummer
9708402

