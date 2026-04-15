Sommarjobbare till Norrtälje Vatten och Avfall
2026-04-15
Vi söker nu en eller två sommarjobbare som vill arbeta och bidra till att våra anläggningar hålls i ett gott skick under sommaren. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, trivs med att jobba självständigt, är ansvarstagande och noggrann i det du gör.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är bland annat gräsklippning och trimning vid till exempel pumstationer, reningsverk och vattenverk. Det kan också förekomma viss röjning av sly och lättare buskage. Det kommer även att ingå tillsyn och enklare fastighetsunderhåll på våra olika anläggningar. Kvalifikationer
B-körkort är ett krav för tjänsten då våra anläggningar ligger utspridda i kommunen. Stort ansvarstagande är viktigt då mycket av arbetet kommer att ske självständigt och utifrån egen planering.
Har du tidigare vana av körning med trimmer/röjsåg så är det meriterande.
Vi erbjuder
Här får du ett självständigt och varierande sommarjobb i en viktig samhällsverksamhet. Du får de utbildningar som behövs för att klara jobbet på ett bra och säkert sätt. Du blir en viktig del i att hålla uppe tillgängligheten på våra anläggningar.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje vatten och avfall AB
(org.nr 559269-3567)
761 34 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nvaa, Spillvatten Nordväst Kontakt
Enhetschef
Johan Fröberg johan.froberg@nvaa.se Jobbnummer
9856040