Sommarjobbare till Förvaltningsstöd på Förbo

Förbo AB / Fastighetsskötarjobb / Härryda
2026-03-12


Visa alla fastighetsskötarjobb i Härryda, Lerum, Partille, Bollebygd, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Förbo AB i Härryda, Lerum, Mölndal, Göteborg, Kungälv eller i hela Sverige

Förbo söker en sommarjobbare till Förvaltningsstöd
Vill du arbeta med energifrågor, tekniska system och fastighetsdata i sommar? Nu söker vi en nyfiken och noggrann sommarjobbare som vill bli en del av vårt team Förvaltningsstöd.
Om teamet:
Förvaltningsstöd är ett stödteam till vår förvaltning och arbetar med upphandlingar, utemiljö, miljöfrågor samt drift- och energiarbete. Hos oss får du inblick i hur vi utvecklar våra fastigheter och skapar hållbara boendemiljöer.
Om roller:
Som sommarjobbare hos oss kommer du att:

uppdatera och kvalitetssäkra information i våra fastighetssystem Momentum Fastighet och Momentum Energi

arbeta med driftrelaterade komponenter och lägga in återkommande intervaller för exempelvis OVK, ventilationsrengöring och radonmätningar

följa med ut i våra områden för att göra inventeringar

stötta i arbetet med utbyggnaden av laddstolpar och andra teknikrelaterade uppgifter

Rollen passar dig som är teknikintresserad och vill lära dig mer om energi och fastigheter.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Kvalifikationer
B-körkort

Tillgång till bil

Intresse för energi, fastighetssystem eller tekniska system

Period:
Tidsperioden är 15 juni - 14 augusti. Vi kan komma överens om 1-2 veckors sommarledighet om det önskas.
Med ett sommarjobb på Förbo får du:

en chans att utvecklas inom fastighets- och energiarbete

möjlighet att bidra till trygga och hållbara bostadsområden

en sommar i ett engagerat och stöttande team

värdefull erfarenhet inför framtida studier eller jobb

Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till oss senast 9 april, vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377785-1890567".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Förbo AB (org.nr 556109-8350), https://jobbahos.xn--frbo-5qa.se
Förbo AB (visa karta)
435 30  MÖLNLYCKE

Arbetsplats
Förbo

Jobbnummer
9794819

Prenumerera på jobb från Förbo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Förbo AB: