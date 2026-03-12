Sommarjobbare till Förvaltningsstöd på Förbo
Förbo AB / Fastighetsskötarjobb / Härryda Visa alla fastighetsskötarjobb i Härryda
Förbo söker en sommarjobbare till Förvaltningsstöd
Vill du arbeta med energifrågor, tekniska system och fastighetsdata i sommar? Nu söker vi en nyfiken och noggrann sommarjobbare som vill bli en del av vårt team Förvaltningsstöd.
Om teamet:
Förvaltningsstöd är ett stödteam till vår förvaltning och arbetar med upphandlingar, utemiljö, miljöfrågor samt drift- och energiarbete. Hos oss får du inblick i hur vi utvecklar våra fastigheter och skapar hållbara boendemiljöer.
Om roller:
Som sommarjobbare hos oss kommer du att:
uppdatera och kvalitetssäkra information i våra fastighetssystem Momentum Fastighet och Momentum Energi
arbeta med driftrelaterade komponenter och lägga in återkommande intervaller för exempelvis OVK, ventilationsrengöring och radonmätningar
följa med ut i våra områden för att göra inventeringar
stötta i arbetet med utbyggnaden av laddstolpar och andra teknikrelaterade uppgifter
Rollen passar dig som är teknikintresserad och vill lära dig mer om energi och fastigheter.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
B-körkort
Tillgång till bil
Intresse för energi, fastighetssystem eller tekniska system
Period:
Tidsperioden är 15 juni - 14 augusti. Vi kan komma överens om 1-2 veckors sommarledighet om det önskas.
Med ett sommarjobb på Förbo får du:
en chans att utvecklas inom fastighets- och energiarbete
möjlighet att bidra till trygga och hållbara bostadsområden
en sommar i ett engagerat och stöttande team
värdefull erfarenhet inför framtida studier eller jobbSå ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till oss senast 9 april, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
