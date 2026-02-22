Sommarjobbare sökes till Bergners Färgcenter!
Är du en serviceinriktad och engagerad person med passion för färg och inredning? Vill du bli en del av vår butik där kunden alltid står i fokus? Då är du den vi söker!
Dina ansvarsområden:
Proaktivt söka upp och kommunicera med kunder för att förstå deras behov.
Presentera och sälja vårt breda sortiment, med särskilt fokus på våra färgprodukter, på ett professionellt sätt.
Hitta innovativa lösningar för att uppnå bästa möjliga resultat.
Hantera beställningar och uppackning av varor samt se till att butiken är inspirerande och välorganiserad.
Ge rådgivning och service till både konsumenter och proffskunder.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom butiksförsäljning och en vilja att utvecklas inom inredningsområdet.
Är initiativrik, har en stark känsla för service och bemöter kunder med en positiv attityd.
Har goda kunskaper i det svenska språket och en god kommunikativ förmåga.
Tidigare erfarenhet inom färgbranschen är meriterande.
Tjänsten:
Tjänsten är en heltidsanställning (100%) under v.25-32, med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Placerad i Söderhamn med schemalagd arbetstid som inkluderar helger.
Intresserad?
Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökan är den 24 mars 2026. Skicka din ansökan via e-post till sofia@bergnersfarg.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
