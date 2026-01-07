Sommarjobbare sökes som cafebiträde, diskare, kallskänk
2026-01-07
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Om tjänsten
Sommarjobbare till 2026 och omfattar cafebiträde, kallskänk och barista.
Tjänsten är på ca 75%-100% och varierar under hela sommaren då man har olika pass.
Tillträde: maj månad med några lärlingspass. Därefter perioden slutet maj-slutet aug med chans att jobba extra pass under hösten och efter perioden då i första hand på helger.
På konditori Gamla Stan arbetar vi efter vårt motto med stor kärlek för Eksjös fikakultur.
Vi har som ambition att alltid erbjuda det bästa och strävar hela tiden framåt mot nya trender.
Vi har gjort oss kända för vårt breda utbud och höga kvalitativa bakverk.
Varje dag serverar vi ett stort antal varma och kalla luncher och allt det som berör vår kallskänkavdelning.
Nu söker vi dig som har ett genuint intresse för att skapa goda upplevelser för våra gäster.
Har du erfarenhet/utbildning som kallskänka, cafebiträde med kassavana, barista med full insikt eller liknande är det en stor merit. Körkort B är merriterande då vi ibland hjälps åt att avhämta varor från bageriet.
Dina arbetstider kommer att vara från morgon till eftermiddag alternativt kvällstid, samt helger men något varierande.
Det är viktigt att du är morgonpigg, stresstålig, ordningsam och tycka om att jobba i ett högt tempo.
Du ska ha ett sinne för god smak.
Du gillar också att arbeta i ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik och du ser förändringar som ett positivt inslag i vardagen.
Tänker du som vi och vill bli en i vårt glada gäng?
Stämmer detta på dig? Tveka inte utan ansök.
Lön enligt avtal.
Vi tar emot din ansökan via BREV eller till vår mailadress info@eksjokonditori.se
Skicka din ansökan till:
Konditori Gamla Stan i Eksjö
C/O Elma Frcic Butikschef
Norra Storgatan 24
575 32 EKSJÖ
Välkommen med din ansökan och arbetsintervju kallas fortlöpande.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Brev med att: Elma Frcic
E-post: info@eksjokonditori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Gamla Stan i Eksjö AB
(org.nr 559149-0171)
Norra Storgatan 24 A (visa karta
)
575 32 EKSJÖ Arbetsplats
Gamla Stan i Eksjö AB, Konditori Kontakt
Butikschef
Elma Frcic info@eksjokonditori.se 0381-13939 Jobbnummer
9670354