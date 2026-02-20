Sommarjobba som undersköterska, trygg hemgång
Vill du ha ett sommarjobb där du inte bara tjänar pengar, utan också får vara en viktig del av någon annans återhämtning? Där du får använda både hjärta och kompetens, där varje möte faktiskt betyder något?
Då är sommarjobbet inom Trygg hemgång och Intensiv hem rehabilitering i Enköpings kommun helt rätt plats för dig.
Hos oss blir du en del av Vård- och omsorgsförvaltningen, en verksamhet där omtanke, kvalitet och trygghet står i centrum. Här arbetar vi tillsammans för att skapa det långsiktigt goda samhället - och du får chansen att göra skillnad på riktigt.Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vardag för våra invånare.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet som undersköterska hos oss i sommar?
Som undersköterska i Trygg hemgång och Intensiv hemrehabilitering arbetar du nära människor som är i en viktig och ibland sårbar fas i livet när de precis kommit hem från sjukhuset eller återhämtar sig efter sjukdom. Ditt stöd gör stor skillnad, varje dag.
Du kan till exempel:
* Ge individanpassad omvårdnad i hemmet
* Stötta kunden i att återfå funktioner och självständighet
* Arbeta motiverande och rehabiliterande utifrån uppsatta mål
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
* Dokumentera enligt gällande rutiner
* Samarbeta tätt med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och kollegor
Arbetet sker i kundernas egna hem runtom i hela kommunen vilket gör att du får både variation, ansvar och nära möten med människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel, eller har motsvarande kompetens genom erfarenhet
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Är van vid att dokumentera digitalt via dator och telefon
* Har B-körkort (du kör kommunens bilar i tjänsten)
* Kan cykla och gå kortare sträckor i närområdet
* Känner dig trygg i att möta människor i utsatta situationer
* Kan arbeta självständigt i kunders hem, även under längre stunder
* Är flexibel, lugn och trygg i föränderliga situationer
Arbetspass förekommer alla veckans dagar mellan 07:00 - 22:00.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
