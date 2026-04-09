Sommarjobba som Transportledare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Speditörsjobb / Sundsvall Visa alla speditörsjobb i Sundsvall
2026-04-09
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ett intressant sommarjobb där du får dra nytta av såväl din logiska som verbala förmåga? I så fall kan tjänsten som Transportledare vara helt rätt för dig!
Arbetet är ett sommarjobb och sträcker sig från vecka 24 till vecka 28 där de första veckorna kommer bestå av upplärning och introduktion. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, kontorstider 8-17. Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som ambulerande konsult hos vår kund med placering i Sundsvall, tjänster är på heltid.
Som Transportledare är din huvudsakliga uppgift att säkerställa att gods/turer levereras till avtalad plats i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetsuppgifterna infattar bland annat att.
• Truckkort
• Terminal
• Ta emot bokningar
• Planera lastbilslinjer och turer
• Följa upp gods som är på villovägar
• Prissätta, hantera viss administration och relaterade arbetsuppgifter.
För rätt person innebär tjänsten goda möjligheter att utvecklas, såväl i den aktuella rollen som hos kund i framtiden. Låter detta intressant för dig? Tveka då inte utan skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer.
DETTA SÖKER VI
Du är en problemlösare med hög organisatorisk förmåga som gillar tempo. Telefonen är ett viktigt verktyg, så du bör känna dig bekväm med det. God datorvana är en förutsättning och erfarenhet av administrativt arbete sedan tidigare är meriterande men inget krav. Då du inte kan planera din dag till fullo i förväg är det viktigt att du som person är flexibel och stresstålig. Du talar samt skriver på svenska obehindrat. Starkt meriterande med någon form av logistikutbildning. Du behöver inte vara studerande för att söka denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Montörvägen 7 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com
9845868