Sommarjobba som terminalarbetare nattetid!
Är du noggrann och söker ett fysiskt arbete? Vi söker nu för vår kunds räkning dig som vill jobba nätter i sommar.
Vår kund PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och är ledande inom sitt område. Arbetet vid terminalen består främst av manuell posthantering. Arbetet kommer att vara förlagt till vardagar, måndag till fredag mellan 02:30-06:30 vecka 25-33.
Arbetet innebär att du blir anställd hos StudentConsulting och jobbar som vår uthyrda konsult hos vår kund som har sin arbetsplats på Kolvägen i Sundsvall.
DETTA SÖKER VI
Du som söker måste vara studerande eller har en annan anställning på minst 50%. Det är en förutsättning att du kan jobba den aktuella perioden, måndag-fredag 02:30-06:30 vecka 25-33.
Som person är du positiv, engagerad och klarar av att jobba under bitvis hög arbetsbelastning. Vidare är du flexibel, ansvarsfull uppskattar att jobba såväl ensam som i team. Du har gymnasiekompetens, grundläggande datorvana samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort är meriterande men inte ett krav. Låter detta som något för dig? Anmäl ditt intresse redan idag, intervjuer och urval kommer att ske löpande. Dessa tjänster kommer att tillsättas så fort vi hittat rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kolvägen 9 (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9859572