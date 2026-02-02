Sommarjobba som Teknisk nätanalytiker på Ellevio
Clevry Sweden AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2026-02-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clevry Sweden AB i Karlstad
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som nätanalytiker
Ellevio söker nu en nätanalytiker till teamet Teknisk utveckling som tillhör funktionen Asset Management & Operation sommaren 2026. Avdelningens primära syfte är att ta fram och genomföra analyser som bidrar med insikter i hur vi designar och planerar våra investeringar i elnätet, hur vi planerar vårt underhåll samt hur driften ska planeras.
Exempel på analyser är att ta fram prognoser, analysera elnätets struktur och utreda vilken kapacitet som behövs inom olika delar av elnätet. Analyserna du genomför är därmed både tekniska och ekonomiska, med målet att ta fram lösningar som är väl avvägda ur båda dessa perspektiv.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Genomföra dataanalys kopplad till tekniska frågeställningar i elnätet
Inventera och analysera tekniska komponenter i elnätet
Flytta och kvalitetssäkra tekniska dokument
Bygga upp och utveckla funktionalitet i SharePoint
Säkerställa struktur, kvalitet och tillgänglighet i teknisk dokumentation i SharePoint
Genomföra analysarbete kopplat till framtida elnätsutveckling
Analysera investeringskostnader och underhåll kopplat till elnätet
Genomföra utredningar kring flexibiliteten i elnätet
Vem är du?
Vi ser att du studerar till civilingenjör på högskola eller universitet, inriktning mot elkraft, energi eller närliggande område
Erfarenhet av dataanalys och visualisering (från studier eller praktik är tillräckligt)
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Som person är du initiativtagande och har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du vågar be om hjälp när det behövs. Du är positiv och hjälpsam och trivs i en miljö där en öppensinnad attityd, gott samarbete och ömsesidigt stöd värderas högt. Vidare är du analytisk och har en god problemlösningsförmåga, med ett starkt driv att skapa förståelse och kontinuerligt förbättra arbetssätt och leveranser.
Start: 8:e juni 2026
Slut: 28:e augusti 2026
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Karlstad
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-sjätte året i rad!
Möt några av dina blivande kollegor
Tidigare sommarjobbare berättar
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Ellevio med bemanningsföretaget Clevry. Efter att du skickat in din ansökan går vi igenom din profil. Kvalificerade kandidater för rollen mottar ett mejl om att de gått vidare i processen och genomför där efter ett kognitivt test, detta för att göra processen så objektiv som möjligt.Håll även utkik i din skräpinkorg. Ansökan stänger den 22:e februari, därefter påbörjas telefonintervjuer. Längre i fram i processen kommer bakgrundkontroller tillämpas vilket innebär en registerkontroll samt att vi tar en kreditupplysning och referenser.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com Jobbnummer
9717455