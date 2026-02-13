Sommarjobba som serviceassistent inom äldreomsorgen
2026-02-13
Vill du göra det "lilla extra" för våra brukare inom äldreomsorgen? Är du intresserad av ett tryggt och varierande sommarjobb, med goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling? Då är du välkommen att söka till oss på Välfärdsförvaltningen!
Oavsett om du söker ditt första jobb eller har tidigare erfarenhet, erbjuder vi ett meningsfullt och varierande arbete inom äldreomsorgen.
Som serviceassistent kan du tillsammans med medarbetarna bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande för våra brukare i sommar. Vi på Välfärdsförvaltningen ser människors olikheter som en tillgång.
Arbetsuppgifter
Som serviceassistent blir du anställd av Kompetensförsörjningsenheten men utför dina arbetspass i någon av våra verksamheter, antingen inom hemtjänsten eller på vård- och omsorgsboenden. https://www.ornskoldsvik.se/marknad/jobba-med-oss/jobba-med-oss/team-valfard---med-och-for-manniskor
Ordinarie/vikarierande vårdare och undersköterskor kommer att utföra vårdnära arbetsuppgifter. Din roll är att utföra sociala arbetsuppgifter samt andra kringuppgifter, vilket kan skilja sig beroende på om du jobbar inom ordinärt boende eller särskilt boende.
Exempel på arbetsuppgifter ordinärt boende:
- Social aktivering, utevistelse och promenader
- Måltidsstöd
- Följeslagare
- Ledsagning
- Lättare städuppgifter
- Tvätt och klädvård
- Inköp till brukare, ärende och kommunikationsstöd
- Leverans av matbrickor
- Fylla på förbrukningsmaterial i förråd på enheten
Exempel på arbetsuppgifter särskilt boende:
- Social samvaro och aktiviteter i gemensamhetsutrymmet (till exempel läsa tidning, samtala eller spela spel)
- "Fikaansvarig", duka fram till måltider och fika
- Utevistelse och promenader
- Lättare kökssysslor
- Lokalvård på enheten (lägenheten och allmänna utrymmen)
- Bädda sängar
- Tvätt och klädvård
- Rengöra hjälpmedel (rullstolar, rullatorer, gåstolar m.m.)
- Fylla på förbrukningsmaterial i förråd på enheten
- Mindre inköp till brukare
- Hålla ordning på uteplatser, balkonger och altaner
Kvalifikationer
Vi söker och värdesätter personer med olika erfarenheter och bakgrund, för oss är det viktigaste att du har en positiv inställning, ett gott bemötande och ett stort intresse av att arbeta med och hjälpa andra människor. Som person tror vi att du är ansvarstagande, har god kommunikationsförmåga och är lyhörd inför brukare, anhöriga och kollegor. Du är flexibel inför förändrade omständigheter, och kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I vissa verksamheter krävs körkort och tillgång till bil.
För arbetet krävs det att du kan hantera svenska språket i både tal och skrift.
Inom ordinärt boende kan du arbeta som serviceassistent om du är 18 år eller äldre.
Inom särskilt boende kan du arbeta som serviceassistent om du är 17 år eller äldre.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
