Sommarjobba som Postsorterare dagtid i Boden
2026-04-29
Vi söker dig som vill sommarjobba med postala arbetsuppgifter som innefattar bland annat sortering av brev, frankering, upphämtning av post hos företag, tömma brevlådor samt brevbäring.
Du kör med en av våra högerstyrda bilar med automatlåda.
Arbetstidens omfattning är 5 timmar per dag och förlagd måndag - fredag 11.30 - 16.30.
Anställningsperioden gäller vecka 25-33.
Varför sommarjobba hos oss?
Vardagsmotion på arbetstid - rörligt arbete som ger energi
Härligt teamwork - stark gemenskap och stöttande kollegor
Vem är du?
Självständig, noggrann och ansvarsfull
Trygg bakom ratten och bekväm med att jobba ute i alla väder
Anställningsform: Sommarjobb/vikariat (heltid eller deltid)
Arbetstider: Dagtid enligt schema
Period: Sommarperioden (jun-aug eller enligt överenskommelse)
Plats: Boden
Du arbetar med högerstyrd bil
Skicka in din ansökan via länken i annonsen - ett kort CV eller en enkel beskrivning av vem du är och när du kan jobba .
Urval sker löpande, så sök redan idag!
Arbetet ställer inte några krav på förkunskaper men är meriterande. Vi värdesätter i stället din inställning och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du behöver vara noggrann och ha en hög servicekänsla, vara minst 18 år och kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Vi arbetar i digitala arbetsverktyg och ser gärna att du har god IT-vana.
B-körkort är ett krav
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.
