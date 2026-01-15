Sommarjobba som personlig assistent i Nässjö
Är det här sommaren då du väljer ett jobb där du efter varje arbetspass får gå hem med en känsla av meningsfullhet och att du har gjort något betydelsefullt för en annan människa?
Som personlig assistent hos oss på Kooperativet Olja får du varierande arbetsdagar och värdefull erfarenhet inom vårdbranschen. Låter det som det perfekta sommarjobbet för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Ta steget och ansök redan idag - bli en del av vårt kooperativ i sommar!
Vad gör en personlig assistent?
Att arbeta som personlig assistent är ett varierande och givande yrke, där du blir ett stöd åt en annan människa i vardagen och allt som hör därtill. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning och att följa med på olika aktiviteter. Din arbetsplats är där uppdragsgivaren befinner sig - i hemmet, på arbete/skola eller på fritidsaktiviteter. Det är uppdragsgivares behov och vardag som styr din arbetsdag och dina arbetsuppgifter.
Vem söker vi?
Våra uppdragsgivare är barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsvariationer och behov - alla med en unik vardag. Därför söker vi personer som speglar vår mångfald vad gäller ålder, kön, erfarenhet, kompetens och personlighet för alla våra olika uppdrag.
För att trivas i en roll som personlig assistent tror vi att du är en trygg och stabil person som tar ansvar. Du inger förtroende och är van att arbeta självständigt. Du är lyhörd för din omgivning och anpassar dig efter olika situationer som du ställs inför och möter.
Utbildning eller erfarenhet från vård, omsorg eller socialt arbete är meriterande men störst vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för det specifika uppdraget. Goda kunskaper i svenska är ett krav för att kunna kommunicera och dokumentera. För att arbeta hos oss måste du också ha fyllt 18 år vid första anställningsdagen.
Matchning i våra uppdrag
Semesterperioden är i huvudsak under juni - augusti och vi ser gärna att du kan arbeta större delen av perioden. Möjlighet att börja arbeta som timvikarie redan nu finns i många av våra uppdrag. När vi matchar dig tar vi hänsyn till din kompetens, dina intressen och vad som motiverar dig.
Tillträde sker enligt överenskommelse och anställningsform under sommaren är timanställning. Arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll, helg, dygnspass och vaken natt beroende på arbetsplats - och därför ser vi gärna att du är flexibel gällande dessa.
Varför ska du sommarjobba hos oss på Kooperativet Olja?
Vårt främsta mål är att du och uppdragsgivaren ska trivas och må bra i varandras sällskap. Ett sommarjobb hos oss ger värdefull arbetslivserfarenhet och kan vara starten på en yrkesbana inom vård och omsorg eller utveckling i din yrkesroll. Möjlighet att fortsätta arbeta hos oss efter sommaren som timvikarie eller i en fast tjänst finns i många fall.
I alla våra uppdrag finns en närvarande arbetsledare som säkerställer en bra arbetsmiljö och en god kommunikation. I början av din anställning får du en gedigen introduktion på arbetstid vilket innefattar bredvidgång i uppdraget samt kompetenshöjande e-utbildningar.
Hur ansöker jag?
Du ansöker genom att klicka på "ansök" och fyller sedan i dina personliga uppgifter samt bifogar CV och Personligt brev. Vår rekryteringsprocess sker genom digitala system och därför tar vi inte emot ansökningar via e-post eller brev. Urval kommer att ske löpande och du kan kallas till en första intervju omgående.
Polisens belastningsregister
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
För att arbeta hos barn under 18år krävs det att du beställer ytterligare ett utdrag från Polisens belastningsregister. Detta utdrag går att få hem via posten men även till din digitala Kivra brevlåda - vilket ger dig tillgång till utdraget fortare. Beställ enkelt med hjälp av ditt Bank-id via länken nedan och välj sedan hur du vill gå få hem det: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
