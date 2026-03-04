Sommarjobba som Paket- tidnings distributör (Bil)
2026-03-04
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Vi söker sommarjobbare inom paket och distribution som vill vara en del av vårt team under sommaren. Som sommarjobbare kommer du att ha en viktig roll i att se till att våra kunder får sina paket och tidningar i tid och i gott skick. Vi söker dig som är självgående, noggrann och ansvarsfull. Du har en positiv inställning och är inte rädd för att ta i när det behövs. Du är också flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande sommarjobb där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter inom paket- och distributionsarbete. Du kommer att arbeta i en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där du kommer att ha möjlighet att lära dig mycket och ha kul samtidigt.
Arbetet utförs på natten, så att våra prenumeranter varje morgon kan läsa och ta del av nyheterna, till dagens första kopp kaffe.
Du arbetar med bil, med utgång från Visby, Fårösund, Slite och Hemse, 6 nätter/veckan (måndag-lördag). Starttid: 01:00-07:00.
Skicka in din ansökan så snart du har möjlighet, så bjuder vi in till informationsträff!
Vi erbjuder dig konditionsträning på arbetstid, självständigt och fritt arbete, ljusa sommarnätter, vackra soluppgångar, tid för reflektion samt samhörighet och gemenskap med kollegorna.
Arbetet ställer inte några krav på förkunskaper. Vi värdesätter i stället din inställning och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du behöver vara noggrann och ha en hög servicekänsla. Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Du är minst 18 år.
Du har god fysisk kondition.
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort är ett krav
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av paket- och distributionsarbete
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Hemleverans HB
, https://svenskhemleverans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Hemleverans Jobbnummer
9776097