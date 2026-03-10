Sommarjobba som orderhandläggare inom specialorder!
Är du ute efter ett sommarjobb där du får kombinera kundkontakt, administration och problemlösning? Motiveras du av att hitta lösningar och bidra till smidiga leveranser? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Nu söker vi en orderhandläggare till Specialorder-teamet hos Spendrups. Här får du en viktig roll i att säkerställa korrekt orderhantering och bidra till en hög servicenivå mot både interna och externa kunder.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
I rollen som orderhandläggare kommer du tillhöra Specialorder vars huvuduppdrag är att hantera avvikelser, incidenter och leverans samt övervaka samtliga orders in till Spendrups. Tillsammans med dina kollegor kommer du ansvara över att orderläggningen blir kvalitativ och att Spendrups levererar en proaktiv och återkopplande service till sina kunder.
I rollen kommer du främst hantera inkommande order på mejl från både interna och externa kunder. I rollen innefattas även att hantera fakturafrågor som inkommer från våra företagskunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Registrera inkommande order som inkommer per mejl och i vissa fall koordinera leveransdagar.
• Agera första kontaktyta för fakturafrågor till Spendrups restaurangkunder och grossister.
• Problemlösning inom logistik och transport.
• Hantering av diverse övriga kundärenden som rör orderläggning, fakturering och leverans.Profil
För att trivas i rollen är du driven, strukturerad och lösningsorienterad. Du är initiativtagande, gillar att samarbeta och har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder. Som person är du en lagspelare och har en mycket god förmåga att kommunicera med andra.
Vi söker dig som:
• Har relevant gymnasieutbildning, efterföljande utbildning inom ekonomi är meriterande.
• Hanterar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
• God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet.
• Gärna studerar ekonomi och är tillgänglig för extrajobb under terminerna.
På Spendrups och i gruppen jobbar människor som är målmedvetna, orädda och kreativa. Hur du är som person är egentligen viktigast. Vi letar efter dig som har en vilja att lära dig och som ständigt vill utveckla dina kunskaper.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm, St Eriksgatan 119.
• Arbetstid: Vardagar 08-17.
• Omfattning: Enligt överenskommelse under semestermånaderna med möjligheter till mer under förutsättningar av fortsatta studier.
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Spendrups har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Minna Castwall, på telefon 070 848 45 06.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft. Ersättning
