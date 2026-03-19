Sommarjobba som maskinförare | Lernia | Skellefteå
Sommarjobba som maskinförare hos vår kund i Skellefteå och bli en del av ett dynamiskt team där du får möjligheten att utveckla dina färdigheter i en spännande och varierande arbetsmiljö. Upplev en sommar fylld av utmaningar och lärande, samtidigt som du bidrar till företagets framgång.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som maskinförare hos vår kund kommer du att arbeta med att köra och hantera maskiner för att flytta och lasta material utifrån verksamhetens behov. Du ansvarar för daglig tillsyn av maskinen och arbetar alltid med fokus på din egen och andras säkerhet. Du samarbetar nära med arbetsledare och kollegor och bidrar till ett effektivt och säkert arbetsflöde. Enklare lager- och logistikuppgifter kan också förekomma som en del av arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som maskinförare och innehar en giltig förarbehörighet för relevanta maskiner. Du bör ha goda kunskaper i säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljölagar. Det är också nödvändigt att kunna läsa och förstå tekniska manualer. Förmåga att arbeta självständigt och under tidspress är avgörande för att lyckas i denna roll. Flytande svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7427051-1903308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Strömsörgatan 15 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ
