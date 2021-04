Sommarjobba som lageradministratör! - Logent AB - Kontorsjobb i Borås

Logent AB / Kontorsjobb / Borås2021-04-152021-04-15Till vår kund i centrala Borås söker vi nu en lageradministratör som vill jobba några veckor i sommar under semesterperioden.Arbetsuppgifterna består av att:I kundens interna system (Webtime) se till att alla tider och stämplingar är korrekta varje dag och attestera personalens tiderPlanering och dokumentering av personalTa emot sjukanmälningar och frånvaroanmälningar från personalAndra personalärenden och frågor från personalBeställningar av material och emballage till produktionenÖvriga administrationUppdraget varar i sex veckor och arbetstiderna är mån-fre mellan 7-16. Du kommer att vara anställd av Logent och arbeta som konsult hos företaget.Vi tror att du som söker är en person med sinne för struktur och detaljer som trivs i en roll där du får ge god service till andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete utefter de ärenden som uppkommer.Meriterande:Kunskaper i WebtimeVana att jobba i ExcelAvslutad gymnasieutbildningDu har en god dator- och systemvanaDu talar och skriver obehindrat på svenskaOm LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2019 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK.Vi är måna om våra anställda och erbjuder alla medarbetare försäkringar och marknadsmässiga löner. För dig som vill prova på att arbeta i Norge eller kan tänka dig att arbeta vid någon av de andra orterna där Logent finns representerade i Sverige så har vi på Logent många roliga uppdrag att erbjuda, vi ser gärna att våra anställda utvecklas inom koncernen!Läs mer på www.logent.se Om ansökanVi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-01Logent AB5695462