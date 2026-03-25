Sommarjobba som kundsupport på bank!
2026-03-25
För dig som trivs med att arbeta med kundsupport, har ett affärsmässigt sinne och en positiv energi finns nu chansen att söka uppdraget som kundsupport till en av våra större bankkunder. Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vår kund är en av Sverige större banker och för deras räkning söker vi nu en kundsupportmedarbetare för ett uppdrag med omgående start som initialt sträcker sig till slutet på augusti. I rollen kommer du att tillhöra den avdelning som arbetar med operationell billeasing och ge support och rådgivning till olika företagskunder. Du kommer att ingå ett kompetent team präglat av positivitet, högt i tak och hängivenhet till arbetet.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer bli anställd av oss på Academic Work och arbeta på uppdrag hos vår kund. Vi söker dig som kan börja omgående och arbeta heltid från och med april fram till slutet av augusti.
Du erbjuds
Ett stimulerande sommarjobb på ett av Nordens ledande finansbolag
Ett positivt team med en engagerad teamlead
En konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig i din fortsatta utvecklingDina arbetsuppgifter
I rollen som kundsupport kommer du arbeta med bland annat:
Hantering av frågor och support gällande operationell billeasing mot företagskunder både genom telefon och mail.
Mottagande av offerförfrågningar.
Upprättande av leasingavtal.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasiexamen, gärna inom ekonomi
Har tidigare erfarenhet av kundsupport och/eller administration
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
En eftergymnasial examen, gärna inom ekonomi
Erfarenhet av B2BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och ansvarsfull och som har förmågan att skapa förtroende, arbeta affärsmässigt samt leverera förstklassig kundservice. Du trivs i ett högt tempo och är en lagspelare inriktad på det gemensamma resultatet. Du är bra på att kommunicera både i tal och skrift samt är strukturerad. Slutligen ser vi gärna att du är prestigelös och har en genuin vilja och nyfikenhet för att lära dig nya saker.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVUQ3W". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
