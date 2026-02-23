Sommarjobba som Fysioterapeut hos Furuhöjden
2026-02-23
Sommarjobba som Fysioterapeut eller Fysioterapibiträde hos Furuhöjden!
Om rollen
Som fysioterapeut på Furuhöjden spelar du en avgörande roll i att möta patienter som befinner sig i ett tidigt och akut skede efter neurologiska sjukdomar, ortopediska operationer eller kirurgi. Arbetet sker i nära samarbete med ett interdisciplinärt team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, kurator, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt rehabiliteringsassistenter för att gemensamt planera och genomföra individuella bedömningar, rehabiliteringsplaner och träningsinsatser.
I rollen som fysioterapeut hos oss vägleder du patienterna i individuell- och grupprehabilitering. Du är i denna roll ansvarig för att, tillsammans med dina kollegor, se till varje individs rehabiliteringsbehov, upprätta en rehabiliteringsplan och ta fram de träningsprogram och rehabiliteringsinsatser som krävs.
Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna för fysioterapeut deltar du även i patientens dagliga omvårdnad och andra förekommande arbetsuppgifter såsom att assistera patienten i hygien, förflyttningar och dylikt. För oss är detta arbetssätt en möjlighet att se varje enskild individs behov.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Sedvanlig fysioterapibedömning
Individanpassad rehabilitering
Delta i avdelningsarbetet
Om dig
Vi söker dig som avslutat termin 4 på fysioterapiprogrammet, eller som är en legitimerad fysioterapeut. För att trivas väl hos oss bör du vara prestigelös i ditt arbetssätt och gärna ta i där det behövs. På Furuhöjden samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper och därmed är det av stor vikt att du trivs väl i teamarbete. I rollen som fysioterapeut hos oss har du ett eget ansvar gällande planering och genomförande av patientens rehabilitering. Vi söker därför dig som är driven, självgående och ansvarstagande som person.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser förstås att du som sökande också känner att du kan stå bakom våra värderingar.Kvalifikationer
Avslutat termin 4 på fysioterapiprogrammet
Erfarenhet av rehabilitering
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av inneliggande rehabilitering
Erfarenhet av TakeCare
Systemkunskap i LifeCare SP
Om Furuhöjden
Furuhöjden är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Denna tjänst är förlagd på vår inneliggande rehabilitering. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.
Övrig information
Denna roll är ett sommarvikariat där tjänstgöringsgraden delvis kan anpassas. Du arbetar vardagar, med viss helgtjänstgöring i rollen som fysioterapeut.
Vi kommer att återkoppla gällande intervjuer under den senare delen av januari månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
(org.nr 556407-1693), https://furuhojden.se/inneligganderehabilitering/
Gribbylundsvägen 75 (visa karta
187 68 TÄBY Arbetsplats
Furuhöjden Rehabilitering Jobbnummer
9758815