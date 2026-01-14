Sommarjobba som fastighetsskötare på HSB Östra!
2026-01-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Sommaren närmar sig och för oss på HSB Östra innebär det att organisationen växer med fler engagerade medarbetare. Ta chansen och bli en del av oss på HSB och sök idag!
Hur en dag ser utI rollen som Fastighetsskötare på HSB Östra jobbar du både ute och inne, du blir en del av en arbetsgrupp som tillsammans sköter våra kunders fastigheter enligt avtal i Norrköping, Söderköping och Finspång.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Städning av trapphus
Städning av tvättstugor
Gräsklippning
Ogräsrensning
Skötsel av häckar, buskar och träd
Övrig inre och yttre skötsel
Du som personVi söker dig som vill ha ett varierande jobb där du får arbeta fysiskt. Vi kräver inte att du kan allt som har med fastighetsskötsel att göra, men du behöver ha ett intresse och engagemang för att lära dig. I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära både kunder och kollegor och vi söker därför dig som trivs med att möta människor, är serviceinriktad och kan arbeta såväl ensam som i grupp.
För att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö behöver du som söker vara minst 18 år. Vi ser helst att du kan arbeta hela semesterperioden, v 25 - 33. B-körkort är ett stort plus.
RekryteringsprocessenUrval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och de kandidater vi är intresserade av att träffa kommer bli kontaktade och kallade till intervju. Vi gör vårt bästa för att ge er så snabb återkoppling vi bara kan!
Har du frågor om tjänsten kontakta Peter Karlsson, Fastighetsservicechef, peter.karlsson@hsb.se
Varmt välkommen med din ansökan omgående men dock senast 31 mars. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
