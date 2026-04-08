Sommarjobba som fastighetsskötare i Landskrona
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Landskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Landskrona
2026-04-08
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Landskrona
, Helsingborg
, Bjuv
, Lund
, Malmö
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi söker efter en fastighetsskötare som ska arbeta 4 veckor i sommar. Arbetet är i Landskrona under vecka 29 - 32. Kanske är du en student som letar sommarjobb? Kanske är du en pensionär med historik som fastighetsskötare och som vill hitta ett arbete under sommaren? Listan kan göras lång!
Som fastighetsskötare är du Bredablicks representant ute hos våra kunder. Arbetet är självständigt och låter dig hitta lösningar på de utmaningar som uppstår. Din viktigaste arbetsuppgift är att se till att detaljer såsom dörrar och lampor fungerar och att det inte finns skräp eller dylikt, i eller runt kundernas byggnader. Tjänsten innefattar även en del småreparationer varvid du behöver vara händig och lösningsorienterad. Det kan även förekomma trädgårdarbete som en del av arbetsuppgifterna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Teknisk skötsel av fastigheternas allmänna utrymmen
Sopning och skräpplockning
Översyn av installationer
Kontinuerlig kontakt med våra kunder
Reparationer i fastigheter
Gräsklippning och annan uteskötsel
Vi söker dig som
Det är ett krav att du har minst 1 års erfarenhet av fastighetsskötsel
Goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift.
Det är meriterande om du även innehar kunskaper inom trädgårdsskötsel eller på annat sätt och har tillgodogjort dig kunskap inom området.
Utbildning inom Fastighetsskötsel eller likvärdig utbildning ses som meriterande.
Som person är du
Självständig
Ansvarstagande
Serviceinriktad
Strukturerad
Övrig information
Placering: Landskrona
Omfattning: Heltid under fyra veckor (v29-32)
Start: Vecka 29
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan! Du skickar in genom att klicka på "Ansök tjänst" här nedan. Du skickar in CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi tar för denna process inte emot personligt brev. Vidare i processen följer en telefonavstämning och intervju.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176)
261 45 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landskrona Jobbnummer
9842420