Sommarjobba som distributör i Stockholm!
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta hos oss som distributör på Premo i sommar? Vi söker dig som:
• Talar svenska eller engelska
• Tycker om att röra på dig
• Tycker om att jobba självständigt nattetid
• Har fyllt 18 år
Premo är idag ca 1000 anställda distributörer och stor del av den ordinarie styrkan kommer att gå på ledighet under sommaren.
Vi har goda möjligheter att erbjuda sommarjobb till dig!
Vi kan erbjuda dig ett självständigt och aktivt arbete med trygga anställningsvillkor (vi har kollektivavtal).
Du kommer att arbeta med distribution av tidningar, magasin och paket till lägenheter och villor i Storstockholm. Våra områden sträcker sig från Nynäshamn i söder till Vallentuna i norr. För att trivas i rollen ska du vara noggrann, effektiv och serviceinriktad.
Våra områden delas ut med gå-vagn, elcykel, mopedbil, eller företagsbil. Om du har körkort så är det en stor fördel för vår möjlighet att kunna erbjuda dig arbete.
Detta är ett deltidsarbete på ca 40-60% och du arbetar vanligtvis 4-5 timmar per natt. Det finns goda möjligheter till förlängd anställning efter sommaren!
Om Premo
Premo ägs av Dagens Nyheter (Bonnier News) och Svenska Dagbladet (Schibsted). Vår affärsidé är: Vi säkerställer spridning av det fria ordet och tillgodoser den medvetna invånarens behov av dagliga leveranser genom samdistribution av tidningar och paket i hela Stockholm. Vår vision är: Vi underlättar livet genom överlägsna leveranser. Varje morgon delar vi ca 200 000 tidningar, tidskrifter, paket och andra produkter. Premo når ca en miljon hushåll och 2 miljoner invånare i Storstockholm alla dagar per vecka. Premo har ca 1 100 anställda, och de flesta av våra anställda är distributörer. Vi är stolta över att Premo är ett mångkulturellt företag med cirka 60 olika nationaliteter - vi märker dagligen hur människor med olika bakgrunder gör vårt företag ännu bättre. Inkludering och likabehandling är självklart för oss!
Premo välkomnar och arbetar för mångfald, inkludering och likabehandling.
Vi ser framemot din ansökan!
Premos Rekryteringsteam Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pressen Morgontjänst KB
Premo (Pressen Morgontjänst) Jobbnummer
