Sommarjobba som chefsstöd till våra uppdragschefer
Humana AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-03-11
Om tjänsten
Vi söker en sommarvikarie som ska arbeta som stöd till våra uppdragschefer. Våra uppdragschefer är spindeln i nätet som samordnar den dagliga assistansen kring personer med funktionsnedsättning. De har även personalansvar för personliga assistenter och hanterar personal- och arbetsmiljöfrågor, konflikthantering och problemlösning på högsta nivå. Som sommarvikarie kommer du tillsammans med de uppdragschefer som är på plats att hantera de ärenden som inkommer. Du kommer även stötta upp vid rekryteringar.
Dina arbetsdagar kommer att ha en stor variation beroende på vad som händer ute i våra assistanser.
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen innebära:
Daglig kontakt med våra kunder, arbetsledare, anhöriga och personliga assistenter via telefon och mejl
Personalrelaterade frågor
Samarbete med kollegor inom rekrytering och bemanning
Administrativt arbete i olika former
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta efter våra värdeord - glädje, engagemang och ansvar och har erfarenhet av att arbeta med kundservice inom vårdyrke, personaladministration eller liknande. Du kanske har pluggat, eller just nu pluggar, till exempelvis socionom, beteendevetare eller personaladministratör? Har du erfarenhet av personlig assistans eller annan koppling till personer med funktionsnedsättningar är det ett stort plus.
Som person har du lätt för att skapa en struktur i ditt arbete och förmågan att driva ditt arbete självständigt. Vi ser att du har lätt för att skapa relationer och inge förtroende samt har ett brinnande intresse för människor. För att lyckas i rollen så krävs det att du är flexibel, lösningsfokuserad, servicemedveten och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. För att hantera denna roll så är det av stor vikt att du känner dig trygg i att kunna ta egna initiativ och känner dig bekväm med att ta kontakt med- och bygga relationer till andra människor.Arbetstid och varaktighet
Tjänsten är ett sommarvikariat vecka 24 - vecka 33. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering är på Humanas kontor i Örebro.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
