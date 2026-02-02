Sommarjobba som Chaufför hos oss i Västerås
2026-02-02
Är du sugen på att köra sopbil och göra en insats för miljön? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team och hjälpa oss att samla in avfallet under sommaren!
Som chaufför hos oss kommer du antingen att köra antingen sidlastare, baklastare eller finnas behjälplig som medåkare. Det här jobbet ger dig både frihet och ansvar, i kombination med laganda, där du blir en viktig pusselbit i vårt team i Västerås över sommaren.
Tillsammans med andra chaufförer, arbetsledare och transportledning ger ni medborgarna service av högsta klass. Är det dig vi letar efter?
Om rollen
Som chaufför kör du huvudsakligen sidlastare och baklastare, för att samla in avfall från både hushåll och verksamheter. Du som är ny i rollen får en gedigen upplärning innan du får eget ansvar.
En vanlig dag börjar och slutar ofta på driftkontoret tillsammans med hela arbetsgruppen och arbetsledare. Transportledningen och arbetsledare leder och fördelar arbetet. Dagens körning är förutbestämd och görs via Future/Mobile, som är vårt transportledningssystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Köra sidlastare och baklastare för att samla in avfall.
• Ansvara för att utföra de dagliga körningarna från systemet Mobile samt återrapportera och lägga upp eventuella avvikelser i systemet.
• Stötta kollegor och bidra till en god arbetsmiljö.
• Ansvara för att materialslag vägs in och töms på vår avfallsanläggning efter varje daglig körning.
• Ansvara för daglig bilvård av våra fordon.
Vem är du?
Vi tror att du som söker är serviceinriktad och kan arbeta självständigt, är noggrann och ordningsam. I vår verksamhet är det av yttersta vikt att vi varje dag löser vårt uppdrag, och det ställer krav på flexibilitet och viljan att pröva nya rutter, fordon och arbetsuppgifter. I arbetsgruppen hjälper och stöttar ni varandra för att säkerställa ett gott resultat.
Vi värderar vår sociala arbetsmiljö högt, och du som söker tror vi också jobbar mycket för att dina kollegor ska tycka att arbetsplatsen är trevlig och inkluderande. Du har ett positivt kundbemötande och agerar professionellt som representant för din arbetsgivare i vardagen. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
På Vafabmiljö lever och leder vi efter värdeorden Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och delar strävan mot ett hållbart samhälle.
Vi ser att du har:
• Gymnasieutbildning inom transport alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• C-körkort.
• Giltigt YKB.
• Goda datorkunskaper.
• Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
• Möjlighet att arbeta under hela sommarperioden som sträcker sig från april/maj - slutet på augusti.
Det är meriterande om du även har:
• CE-körkort.
• ADR-behörighet.
• Krankort (För vissa rutter).
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö.
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss här: https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
I tjänsten utgår du från driftkontoret på Gryta i Västerås, Returvägen 20 i Västerås.
Tjänsten är vid behov under sommarperioden juni-augusti 2026. Vi ser gärna start tidigare för upplärning.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 22 februari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Kika in: https://vafabmiljo.cruitive.com/ Ersättning
Fast lön Så ansöker du
