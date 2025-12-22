Sommarjobba som biträde inom äldreomsorgen!
2025-12-22
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du ha ett sommarjobb där du bidrar till att skapa en meningsfull vardag för andra? Nu söker vi biträden som vill sommarjobba inom äldreomsorgen! Du kan välja att arbeta inom hemtjänsten, på äldreboenden eller på korttidsboenden.
Hos oss arbetar vi med människor för att skapa en trygg vardag och erbjuda en god omvårdnad, både i stadsmiljö och på landsbygden i hela Alingsås kommun.
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad för andra
* Som sommarvikarie får du en gedigen introduktion och handledning som anpassas efter dina behov
* Stora utvecklingsmöjligheter genom vår karriärvägsmodell
* Friskvårdsbidrag för de månader du är anställd samt förmånliga rabatter via E-passi
* Om det finns ett intresse finns möjligheten att arbeta som timvikarie både innan och efter sommaren
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
När du sommarjobbar som biträde inom äldreomsorgen erbjuder vi dig ett meningsfullt och varierande arbete på äldreboende, inom hemtjänst eller på korttidsboende. Du arbetar framför allt med serviceuppgifter och sociala aktiviteter med målet att erbjuda en god och säker omsorg och skapa en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att dokumentera viktiga händelser enligt gällande rutiner.
Du blir en del av ett kompetent team som består av biträden, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Äldreboende:
Som biträde på ett av våra äldreboenden arbetar nära de boende genom hela ditt arbetspass och stödjer dem i deras dagliga rutiner med att ge vård och omsorg till våra brukare på ett av våra boenden. Den enskildes behov styr omfattningen av service och omvårdnad. Bland annat utför du service, vård- och omsorgsinsatser samt genomför planerade aktiviteter utifrån varje individs specifika behov. Tillsammans arbetar ni för att skapa en god miljö för den enskilde.
Hemtjänst:
Som biträde din roll att bidra med stöd för att möta varje brukares individuella önskemål och behov i vardagen. Du arbetar med serviceinsatser som underlättar vardagen för den enskilde utifrån den enskildes genomförandeplan, med målet att skapa en meningsfull vardag för brukaren. Du förflyttar dig med cykel eller bil mellan brukarna.
Vi arbetar aktivt med äldreomsorgens karriärvägsmodell där det finns stora utvecklingsmöjligheter genom vidareutbildning inom yrket.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har fyllt 18 år
* Behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
* Har god datorvana
* Har möjlighet att arbeta minst 6 sammanhängande veckor under sommaren, gärna längre
* Inom hemtjänsten är B-körkort ett krav
Det är meriterande om du:
* Har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är empatisk, engagerad och ansvarsfull. Du är lugn i ditt arbetssätt, har ett genuint intresse för människor och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Genom din samarbetsförmåga och respekt för andras perspektiv bidrar du till ett tryggt, positivt och professionellt arbetsklimat.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Ersättning

Enligt avtal.
